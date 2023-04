Mettmann Vier Dezibelles und kein Instrument

Mettmann · Die Dezibelles haben sich dem A-cappella-Gesang in all seinen Formen verschrieben. Das preisgekrönte Quartett singt am 16. April an der Beckershoffstraße.

03.04.2023, 12:55 Uhr

Die preisgekrönten Dezibelles Nicole Hitz, Aude Freyburger, Daniela Villiger und Editha Lambert singen am 16. April in Mettmann. Foto: Ellen Schmauss

Für Constanze Backes hängt der Himmel sprichwörtlich voller Geigen. „Bei uns läuft es grandios“, schwärmt sie über den Auftakt in die Saison. „Die Leute haben lange genug verzichtet und sind offensichtlich froh, endlich wieder Kultur erleben zu können.“ Und weil es sich lohnt, Wünsche zu haben, die auf den ersten Blick unerreichbar scheinen, kann die Kulturvilla-Chefin nun mit einem weiteren Glanzlicht aufwarten: Sonntag, 16. April, gastieren vier singende Eidgenossinen, nämlich Nicole Hitz, Aude Freyburger, Daniela Villiger und Editha Lambert an der Beckershoffstraße. Besser bekannt ist das mehrfach ausgezeichnete Quartett als als die „Dezibelles“. Entdeckt hat Sopranistin Backes die vier Frauen bereits im vergangenen April. Damals führte sie der Weg nach Solingen, zum „Solala“-A Cappella-Contest. Glasklare Siegerinnen des Wettbewerbs wurden besagte Schweizerinnen Nicole Hitz, Aude Freyburger, Daniela Villiger und Editha Lambert. „Sie verwiesen die Konkurrenz mit gewaltigem Abstand auf die Plätze und brachten den Saal zu langen Standing Ovations“, wie sich Constanze Backes erinnert.. „Dieses Ensemble in der Kulturvilla, das wär’s doch“, war der Tenor. Aber wer Bühnenpräsenz, schwindelerregende stimmliche Leistungen und die fantastische Performance auf der Konzerthausbühne erlebte, stellte ein Gastspiel auf der schnuckelig-intimen Kulturvillabühne in Frage. Doch Constanze Backes schrieb an Nicole Hitz: „Eure Performance hatte einfach alles: Witz und eine Portion Albernheit trotz Professionalität, Grazie trotz Komik, Perfektion trotz Spontanität. Wir waren schockverliebt!“ Offenbar war das eine überzeugende Einladung, denn wenig später gelang das Zerschneiden des gordischen Logistik-Knotens: Es ist Usus, dass die Gewinner des „Solala“-Preises im Folgejahr erneut zu einem Gastauftritt nach Solingen reisen, und so wurde der Wunsch Realität: Das Quartett macht einen Abstecher von Solingen nach Mettmann, um nachmittags in der „Kleinen Kulturvilla“ sowie um 19 Uhr Konzerte zu bestreiten. Einen Querschnitt durchs Programm, von Renaissance über Swing bis hin zu Schlagern und Volksliedern, das dürfen Interessierte beim Abendkonzert erwarten. Und einige Überraschungen, denn die Dezibelles sind sich „für nix fies“ – kein Wunder, haben sich vier junge Frauen zusammengefunden, zu deren Hobbies „die Bedienung von Hochdruckreinigern, Chihuahuadressur, das Lösen von Detektivaufgaben sowie die Beschäftigung mit dem Töggelikasten“ zählen. Dem was? „Lassen Sie es sich von Editha erzählen!“, lautet die Einladung.

(von)