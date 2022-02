Bildung in Erkrath : Realschule als Ort gemeinsamen Lernens

Im Kunstunterricht steht auch eine Druckpresse aus den 70er Jahren zur Verfügung. Schülerin Lethycia (15) probiert sie aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Welche weiterführende Schule soll mein Kind besuchen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Eltern. Viele Schulen bieten Infoabende und Infotage an – wir stellen sie parallel ausführlich vor und beantworten die wichtigsten Fragen. Heute: Die Realschule im Schulzentrum Hochdahl an der Rankestraße.

Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die Realschule Hochdahl ein Ort des „Gemeinsamen Lernens“, ein Ort der Inklusion. Schulleiter ist Uwe Heidelberg. Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf werden hier gemeinsam mit Kindern ohne Förderbedarf unterrichtet.

Geschichte 1972 wurde die Schule in der Hauptschule an der Rankestraße gegründet und dort auch untergebracht. Nach einigen Jahren „ohne festen Wohnsitz“ konnte die Realschule 1976/77 ihr Schulzentrum Rankestraße beziehen. Wegen der hohen Akzeptanz – 1980/81 besuchten 859 Schüler die Realschule – mussten einige Klassen ausgelagert werden. Zwischen 2009 und 2011 wurden die Klassen 5 bis 10 dann im Schulzentrum Rankestraße wieder zusammengeführt. Außerdem wurden vier neue Klassenräume gebaut, eine Mensa und die Realschule Hochdahl wurde zu einer Ganztagsschule umgewandelt.

Info Beratung und Anmeldung Anmeldungen für das Schuljahr 2022/23 (zukünftige Klassen 5) sind möglich am Mittwoch, 16. Februar, und am Donnerstag, 17. Februar, jeweils 9 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 18. Februar, von 9 bis 13 Uhr. Reservierung für ein Anmeldegespräch unter www.realschulehochdahl.de, Telefon 02104 216650, E-Mail post@realschulehochdahl.de. Wer mehr über die Realschule erfahren möchte, kann sich den Image-Film ansehen: www.youtube.com/watch?v=uWmYUpIdktE Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.realschulehochdahl.de.

Eckdaten Derzeit besuchen rund 400 Schülerinnen und Schüler die Realschule Hochdahl. Die Klassenstärke beträgt durchschnittlich 28 Schüler. Neben 26 Lehrkräften arbeiten hier eine Schulsozialarbeiterin und eine Fachkraft für Inklusion. Folgende Abschlüsse werden angeboten: Hauptschulabschluss nach neun Jahren, Hauptschulabschluss nach zehn Jahren. Ziel ist im Allgemeinen jedoch der Mittlere Schulabschluss. Frisch zubereitetes Mittagessen gibt es zu einem Preis von 3,90 Euro pro Mahlzeit in der Mensa. Der Förderverein hat im Jahr 2020 Zuschüsse zu Klassenfahrten finanziert, außerdem eine Tischtennisplatte und Ausstellungsvitrinen. Die Anschaffung von Instrumenten sowie die Installation einer Sitzecke im Eingangsbereich wurden ebenfalls unterstützt. Die Realschule Hochdahl ist eine inklusive Schule.

Unterricht Die Jahrgangsstufen 5 und 6 befinden sich in der Erprobungsstufe. Beim Übergang der 5. in die 6. Klassenstufe gibt es daher kein „Sitzenbleiben“. Eine Wiederholung der 5. Klasse ist auf Wunsch der Eltern aber möglich. Während der Erprobungszeit sollen sich die Kinder an das neue Umfeld gewöhnen, soziale Kontakte knüpfen und sich in den Schulalltag einleben. Ab Klasse 7 wird ein viertes Hauptfach gewählt (Informatik, Sozialwissenschaften oder Französisch). Der Schwerpunkt der Klassen 9 und 10 liegt auf der Berufswahlorientierung. Es gibt zentrale Abschlussprüfungen in Klasse 10. Unterrichtet wird ausschließlich nach dem Doppelstundenprinzip. Die Schüler haben also maximal drei Fächer pro Tag. Den Schülern steht ein vielfältiges AG-Angebot zur Verfügung, beginnend bei „Junge Forscher“ oder „Theater“ in Klasse 5/6 bis hin zur „Berufswahl-AG“ für die Klassen 9/10. Außerdem können sie sich zum Schulsanitäter ausbilden lassen und Schülerfirmen gründen. An besonderen Fächern bietet die Realschule Hochdahl Informatik und Politik/Wirtschaft in den Klassen 5/6 an. Ab Klasse 5 wird Englisch unterrichtet, Französisch als Wahlpflichtfach ab Klasse 7. Bei Interesse gibt es die Möglichkeit, eine Spanisch-AG zu besuchen.

Philosophie Die Realschule Hochdahl legt als Schule des gemeinsamen Lernens, die Schülerinnen und Schüler vieler Nationen im Ganztag fördert, Wert auf einen respektvollen und toleranten Umgang miteinander. Gegenseitige Wertschätzung und ein konstruktives Miteinander zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern werden als Voraussetzungen für ein produktives Lern- und Lehrklima angestrebt. Über die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen hinaus sollen die Schüler auf dem Weg zur Eigenständigkeit, zu sozialer Mitverantwortung und zur Handlungs- und Urteilsfähigkeit begleitet werden. Dabei baut die Schule auf Bewährtes und auf stetige Weiterentwicklung.

Schwerpunkt Es wird viel Wert auf eine gute Berufswahlvorbereitung gelegt. Dafür arbeitet die Schule mit Kooperationspartnern auf lokaler und regionaler Ebene zusammen, etwa dem Handwerkerkreis Erkrath, dem TSV Hochdahl, der IHK und HWK. Außerdem ist sie am Aktionstag Wirtschaft von Planet Value beteiligt.

Betreuung Die Realschule Hochdahl ist eine gebundene Ganztagsschule. Die Schüler haben an drei Tagen in der Woche bis 15 Uhr Unterricht. Zusätzlich gibt es freiwillige Förderangebote bis 15.45 Uhr.

Förderung In Kooperation mit der Stadtbücherei bietet die Realschule eine breite Leseförderung für alle Schüler an. Die Lehrkräfte sind ausgebildet durch BISS (Bildung in Schrift und Sprache, ein Programm der Uni Duisburg/Essen). Es gibt eine DELF-AG (Zertifikat für Französisch des Institute Francais), außerdem Vorbereitungen auf die zentralen Prüfungen in Mathe, Englisch und Deutsch.

Zukunft Die Stadt investiert regelmäßig in die Realschule Hochdahl, so dass sich das Schulgebäude in einem guten Zustand befindet. Ab nächstem Schuljahr soll eine Brandschutzsanierung der Decken im Hauptgebäude durchgeführt werden. Außerdem ist die Erneuerung des Chemieraums geplant.

Konfliktlösung Zum einen gibt es Streitschlichter, zum anderen Lehrkräfte, die als Mediatoren ausgebildet wurden. Außerdem stehen den Schülern eine Beratungslehrerin und ein SV-Lehrer für Gespräche zur Verfügung.

Rückzugsorte In den Mittagspausen gibt es ein Lesecafé in der Mensa, wo bei Tee in dort vorhandenen Büchern geschmökert werden kann. Wer lernen möchte, kann sich in den PC-Raum zurückziehen. Außerdem stehen den Schülern zwei Differenzierungsräume zur Verfügung.

Klassenfahrten Mit den 5. und 10. Klassen werden regelmäßige Fahrten unternommen. Weiter sind freiwillige Kursfahrten in den Klassen 8 und 9 möglich, etwa nach Berlin.

Ehemalige Ehemalige Schüler tragen zur Berufsorientierung bei. Regelmäßig berichten sie in der Schule über ihre Ausbildung und ihren beruflichen Werdegang.