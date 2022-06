Seit 26 Jahren im Geschäft : Polizeiwache Mettmann hat eine neue Chefin

Dominique Kaewert ist neue Wachleiterin in Mettmann. Foto: Kreispolizei Mettmann

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat eine neue Wachleiterin: Seit dem 1. Mai ist Dominique Kaewert Chefin der Polizeiwache Mettmann. Sie tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Thomas Eidmann an, der in einer neuen Leitungsfunktion ins Polizeipräsidium Wuppertal wechselt.

Die 46-jährige Polizeihauptkommissarin ist seit 26 Jahren im Polizeidienst tätig. Ihre ersten Dienstjahre versah sie auf der Polizeiwache Hilden , wo sie nach wenigen Jahren als Wachdienstführerin wurde. Im Jahr 2006 wechselte die verheiratete Mutter einer 14-jährigen Tochter auf die Einsatzleitstelle in Mettmann, auf der sie seit 2018 eine stellvertretende Führungsfunktion übernahm.

Der Wechsel zur Wachleiterin im Mai dieses Jahres ist für Dominique Kaewert mehr als nur ein Baustein in ihrer Karriere: „Ich freue mich sehr auf dieses neue Aufgabenfeld. So bin ich gerne für die Belange dieser Stadt ansprechbar, möchte aber auch die behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Stadt Mettmann weiter intensivieren. Hier liegt mir insbesondere die im April 2021 vereinbarte Ordnungspartnerschaft am Herzen.“