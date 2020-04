Kreispolizei Mettmann : Polizeidirektor wechselt zur Gefahrenabwehr

Mettmann (arue) Bei der Kreispolizeibehörde Mettmann gibt es einen wichtigen Personalwechsel: Polizeidirektor Thomas Decken ist neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz. Damit tritt der 56-Jährige die Nachfolge von Rolf-Peter Hoppe an, der Ende März in den Ruhestand gegangen ist.

So war er im Kreis Mettmann Streifenbeamter, Einsatztrainer, Dienstgruppenleiter und zuletzt von 2008 bis 2015 Leiter der Direktion Verkehr. In den vergangenen fünf Jahren zog es Decken dann in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf, wo er als Leiter der Polizeiinspektion Düsseldorf-Süd verantwortlich war für 300.000 Einwohner in 30 Stadtteilen. Zudem ist Thomas Decken seit über 20 Jahren Fachlehrer und Kommunikationstrainer an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.