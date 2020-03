Mettmann gilt als sichere Stadt : Polizei: Immer weniger Verkehrsunfälle

Bei einem Unfall im Juni an der Meiersberger Straße wurden mehrere Autos stark beschädigt. Eine 50-Jährige wurde schwer verletzt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Und die aktuelle Statistik der Polizei zeigt: Auch die Kriminalitätswerte in der Kreisstadt liegen noch unter den Mittelwerten von Region und Land.

Die Kreispolizei Mettmann hat jetzt ihren Jahresbericht 2019 vorgestellt, in dem sie die Statistiken für Verkehrsunfälle und Kriminalität zusammen fasst. Demnach wurden im gesamten Kreis 26.844 Straftaten erfasst, 1121 Fälle weniger als im Vorjahr. Außerdem wurden der Polizei 14.411 Verkehrsunfälle gemeldet. Das sind 251 mehr als im Vorjahr. In der Stadt Mettmann stellt sich das Geschehen indes anders dar: Die Kreisstadt liegt in Sachen Kriminalität nach Wülfrath auf Platz zwei von insgesamt zehn kreisangehörigen Städten, das heißt, nur in Wülfrath gibt es weniger Straftaten als in Mettmann.

Kriminalität Demnach gab es 2019 insgesamt 1744 Straftaten in der Kreisstadt. Das sind 243 weniger als 2018.

Info Kreisstadt ist die zweitsicherste Stadt Die Kriminalitätshäufigkeitszahl zeigt sich im Kreis Mettmann ganz unterschiedlich. Die niedrigste gibt es aktuell in Wülfrath mit 3,894 (Vorjahr: 4,081), gefolgt von Mettmann mit 4,491 (Vorjahr: 5,123). Erkrath liegt demnach mit 5,739 (Vorjahr: 5,850) auf Platz sechs. Zum Vergleich Im gesamten Kreis Mettmann liegt die Kriminalitätshäufigkeitszahl bei 5,527.

Wohnungseinbrüche Die Polizei registrierte im Bereich Wohnungseinbruch 41 Fälle. Auch hier sank die Zahl, und zwar um 16 – eine „deutliche“ Abnahme, wie Landrat Thomas Hendele, zugleich Chef der Kreispolizei Mettmann, in dem Bericht zufrieden vermerkt. Der Anteil der versuchten Wohnungseinbrüche ist dabei auf 53,7 Prozent gestiegen. Das heißt, es gibt weniger Taten und davon bleiben auch noch immer mehr im Versuchsstadium stecken. Grund genug, für einen vernünftigen Einbruchschutz zu sorgen: Je länger sich die Täter an einem Objekt ausprobieren müssen, desto größer ist die Chance, dass sie davon ablassen und sich einem anderen zuwenden. Die Aufklärungsquote der Wohnungseinbrüche ist ebenfalls markant gestiegen, und zwar von 12,3 auf 17,1 Prozent.

Straßenkriminalität Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von 564 auf 446 gesunken. Allerdings sank indes auch die Aufklärungsquote von 29,4 auf 16,6 Prozent. Zu Straßenkriminalität gehören Taten wie Raub, Körperverletzung, Exhibitionismus, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Diebstahl von Fahrrädern und vieles mehr – also alle Delikte, die aus dem Straßenraum heraus begangen werden.

Gewaltkriminalität In diesem Bereich registrierte die Polizei 65 Fallzahlen, 12 weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote stieg zugleich von 72,7 auf 83,1 Prozent.

Vergleich Mit diesen Zahlen liegt die Stadt Mettmann unter dem Durchschnitt des Kreises, und das schon seit Jahren. Das zeigt die so genannte Kriminalitätshäufigkeitszahl, die seit Jahren stark zurückgeht. Lag sie 2015 bei 5,941 (Kreis: 6,801), so hat sie 2019 einen Wert von 4,491 (Kreis: 5,527) erreicht. Die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ) ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle, bezogen auf 100.000 Einwohner. Ein geringer Wert bedeutet eine geringe Kriminalitätsbelastung. Sie liegt also in Mettmann noch unter dem Durchschnitt des Kreises, der wiederum unter dem Durchschnitt von Nordrhein-Westfalen liegt.

Verkehrsunfälle Die Polizei registrierte in Mettmann 91 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Darüber hinaus gab es im vergangenen Jahr 298 Fahrerfluchten. Die Zahl der Verkehrsunfälle sank damit um 23,5 Prozent, die der Fahrerfluchten um 0,7 Prozent.22 Personen wurden bei den Unfällen schwer, 86 leicht verletzt.

Unfälle mit Todesfolge Zwei Menschen starben an den Folgen eines Verkehrsunfalles. Damit haben sich zwei von insgesamt neun tödlichen Verkehrsunfällen des Kreises (2018: 7) in der Stadt Mettmann ereignet. So missachtete am 20. April vergangenen Jahres am frühen Nachmittag eine Autofahrerin auf der Ratinger Landstraße die Vorfahrt eines 77-jährigen Pedelecfahrers. Der Pedelecfahrer erlag wenige Tage später seinen schweren Verletzungen. Am 29. Juli kollidierte ein 60 Jahre alter Motorradfahrer gegen 20.40 Uhr auf dem Südring beim Überholen mit einem abbiegenden Traktor. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.