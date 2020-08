Infostand in Mettmann : Polizei warnt vor Betrügern

Mettmann Im Kampf gegen Betrugsmaschen, die vor allem Senioren schädigen, setzt die Polizei auf persönliche Aufklärung: Sie steht während des Wochenmarktes zu Beratungsgesprächen bereit.

(arue) Am Mittwoch, 12. August, macht das Infomobil der Kreispolizei auch in Mettmann Station. Die Experten der Kriminalpolizei bieten von 9 bis 11 Uhr während des Wochenmarktes auf dem Jubiläumsplatz einen Infostand für Senioren an, die sich dort insbesondere zum Thema „Falsche Polizeibeamte am Telefon“ informieren können. Damit warnt die Polizei vor einer Betrugsmasche, mit der Straftäter immer wieder schlimmen finanziellen Schaden anrichten. Denn nach wie vor werden gerade ältere Menschen von Unbekannten angerufen, die sich als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen ausgeben und dabei die 110 mit einer Ortsvorwahl im Display erscheinen lassen.