Kontrollen im Kreis Mettmann : Polizei verwarnt 47 rasende Motorradfahrer

Mettmann Ein Temposünder war statt mit erlaubten 50 Stundenkilometern mit 108 km/h unterwegs.

(arue) Am vergangenen Pfingstwochenende haben auch auf den beliebten Strecken im Kreis Mettmann wieder etliche Motorradfahrer das sonnige Wetter für eine Ausfahrt genutzt. Da Zweiradfahrer im Straßenverkehr – ohne Knautschzone – gewöhnlich die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind, liegt deren Sicherheit der Kreispolizei besonders am Herzen. Um die seit einigen Jahren wieder ansteigenden Verkehrsunfälle mit Motorrädern auch im Kreis Mettmann wieder zu senken, setzt die Kreispolizei dabei neben Prävention und Öffentlichkeitsarbeit auch auf verstärkte Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet – so auch am vergangenen Pfingstsonntag.