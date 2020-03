Einsatz in Mettmann : Polizei sucht Zeugen von Containerbränden

Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr in Mettmann am Freitagabend gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Mettmann Ein Altpapiercontainer brannte Freitagabend an der Hammerstraße, ein Altkleidercontainer am Sonntag an der Einmündung Haydnstraße/Bachstraße. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und prüft auch, ob es Zusammenhänge gibt.

(arue) Am späten Freitagabend (27. März) hat an der Hammerstraße in Mettmann ein Papiercontainer gebrannt. Am Sonntagmorgen brannte außerdem ein Altkleidercontainer an der Einmündung Haydnstraße/Bachstraße. Die Polizei geht davon aus, dass beide Container in Brand gesetzt wurde. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Freitagabend gegen 22.25 Uhr zu dem brennenden Papiercontainer in Höhe der Hammerstraße 26 in Mettmann gerufen. Die vorab alarmierte Feuerwehr war bereits vor Ort und konnte den brennenden Container schnell löschen. Es entstand kein sichtbarer Schaden an dem Metallcontainer. Am Sonntagmorgen stand gegen 6 Uhr ein Altkleidercontainer in Mettmann-Süd in Flammen. Er wurde erheblich beschädigt. Wie die Polizei ermittelte, muss der Container gegen 5.15 Uhr angezündet worden sein.

Die Polizei leitete Strafverfahren ein. Sie geht in beiden Fällen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Sie prüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt. Und auch in Monheim haben am Wochenende Container gebrannt: Unbekannte setzten ebenfalls Freitagabend und Sonntagmorgen Müllcontainer in Brand.

Zeugen werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei in Mettmann unter Telefon 02104 9826250 zu wenden.

