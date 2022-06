Hinweise erbeten : Polizei sucht nach vermissten Rohnnie aus Erkrath

Seit Dienstagnachmittag, 31.05.22, wird der 14-Jährige Rohnnie aus Erkrath vermisst. Foto: Polizei

Erkrath Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, hat der 14-Jährige nach einem Streit das elterliche Wohnhaus in Erkrath in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Erkrath (RP) Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht aktuell in Erkrath und Umgebung nach dem seit Dienstagnachmittag (31. Mai 2022) vermissten 14-jährigen Rohnnie. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass sich Rohnnie in einer Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen: Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, verließ der 14-Jährige nach einem Streit das elterliche Wohnhaus in Erkrath in unbekannte Richtung. Rohnnie führte zu diesem Zeitpunkt keine Jacke und auch kein Bargeld oder ein Handy mit sich. Da der Junge bis zum Abend nicht nach Hause zurückkehrte, erstatteten die Eltern eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Seit dieser Zeit suchen die Einsatzkräfte, auch unter Zuhilfenahme eines Personenspürhundes, intensiv nach dem Verbleib und dem aktuellen Aufenthaltsort von Rohnnie.

Taxizentralen sowie der öffentliche Nahverkehr wurden gebeten, bei der Suche nach dem Jungen zu helfen. Auch eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern sowie an bisher bekannten Anlaufadressen des Jugendlichen verhalf bisher nicht zur Auffindung des spurlos verschwundenen 14-Jährigen.

Aktuell dauern die Suchmaßnahmen an. Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 14-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Zirka 1,80 Meter groß, schlanke Statur, mittelbraunes Haar, grüne Augen. Er trug am Tag seines Verschwindens eine dunkle Hose, einen Pullover, Turnschuhe sowie eine Armbanduhr mit einem braunen Lederarmband.