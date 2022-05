Großeinsatz : Polizei sucht nach Senior aus Erkrath

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Josef Muckel (81). Foto: Polizei

Erkrath Seit Samstagabend wird der 81-Jährige, der unter leichter Demenz leidet, vermisst. Gegen 17 Uhr hatte er seine Wohnanschrift an der Keplerstraße in Hochdahl per Fahrrad verlassen, um zum Unterbacher See zu fahren.

