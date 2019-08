Mettmann : Polizei stoppt ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt

Mettmann Die Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen ein Renault entgegen kam, aus dem sich der Beifahrer grölend heraus lehnte.

(arue) Am späten Mittwochabend, 21. August, hat die Polizei einen augenscheinlich schwer angetrunkenen Renault-Fahrer und seinen drei Beifahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, kam gegen 21.50 Uhr der Besatzung eines Streifenwagens auf der Düsseldorfer Straße in Metzkausen ein Renault Kangoo entgegen, der den Beamten direkt ins Auge stach: Der Beifahrer saß auf dem Rahmen des geöffneten Fensters und lehnte sich mit seinem Oberkörper heraus. Mit der einen Hand hielt er sich am Dach des Wagens fest, in der anderen hielt er offenkundig eine mit einem alkoholischen Getränk.