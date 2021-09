Giftköder ausgelegt : Tödliche Gefahr für Hunde an der Herrenhauser Straße

Tödliche Gefahr für Hunde an der Herrenhauser Straße

An der Herrenhauser Straße Mettmann wurden vergiftete Hundeköder sichergestellt. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Mettmann Geistesgegenwärtig brachte eine 52-jährige Hundehalterin ihren Vierbeiner zur Tierärztin, nachdem der offensichtlich einen Giftköder an der Herrenhauser Straße gefressen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hundehasser platzieren sie überall dort, wo Hunde regelmäßig anzutreffen sind: Giftköder. Die mit Gift oder scharfkantigen Gegenständen versehenen Wurststücke, Hackfleischbällchen oder Leckerlis werden oft und gerne von Vierbeinern gefuttert – mit tragischen Folgen. Donnerstag, 2. September, musste eine 52-jährige Hundehalterin aus Mettmann ihren Parson Russell Terrier zum Tierarzt bringen, nachdem dieser an der Herrenhauser Straße einen vergifteten Hundeköder gefressen hatte.

Nach aktuellem Stand der Polizeiermittlungen war die Hundehalterin gegen 10.30 Uhr mit dem Vierbeiner über den Gehweg der Herrenhauser Straße spazieren gegangen, als der Hund auf Höhe eines Spielplatzes an der dortigen Grundschule eine Frikadelle am Wegesrand fand. Kaum hatte die 52-Jährige feststellen müssen, dass der Hund von der Frikadelle gefuttert hatte, als sie eine körnige, grünliche Substanz in dem Fleischbällchen bemerkte.