Schmuck im Wert von 2000 Euro an Wilhelmstraße geklaut : Polizei schnappt Trickbetrüger

Schmuck im Wert von 2000 Euro an Wilhelmstraße geklaut

Nach Trickbetrug in Wülfrath stellt die Polizei das Diebes-Duo in Essen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wülfrath Die Verfolgungsjagd war spektakulär bis filmreif. Ein Wülfrather Juwelier verfolgte zwei Trickbetrüger, die ihn um Schmuck im Wert von 2000 Euro gebracht hatten, bis die Polizei das Duo stellte.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Diebstahl in dem Juweliergeschäft an der Wilhelmstraße wie folgt zugetragen: Dienstagmittag, 18. Oktober, tauchte gegen 12 Uhr eine junge Frau im Juweliergeschäft auf. Sie täuschte den Verkauf eines Ringes vor. Durch zahlreiche Gesten lenke sie den 32-jährigen Geschäftsinhaber von einer von ihm zuvor auf dem Schreibtisch abgelegten Tasche voller Schmuck ab, die dieser bewerten und sortieren wollte.

In einem günstigen Moment klaute die junge Frau die Schmucktasche, verließ fluchtartig das Geschäft und stieg in einen wartenden Mercedes mit ausländischen Kennzeichen.

Der Inhaber verfolgte das Fluchtfahrzeug, das über die Wilhelmstraße stadtauswärts in Richtung Velbert und anschließend auf die Autobahn A 535 fuhr.

Parallel informierte der 32-Jährige über den Notruf die Polizei und verfolgte das Fluchtfahrzeug. Während der Flucht über die Autobahn warf die Beifahrerin die Tasche mit dem Diebesgut über die Leitplanke in einen Grünstreifen und deutete dem Geschädigten an, die Verfolgung abzubrechen. Der aber blieb allerdings hartnäckig und gab kontinuierlich den Standort des Fluchtfahrzeuges an die Polizei weiter.