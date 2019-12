Gefunden auf Straße in Mettmann : Polizei rettet verletzten Greifvogel

Gefunden auf Straße in Mettmann

Mettmann Das Tier konnte aus eigener Kraft nicht mehr von der Fahrbahn des Südrings laufen – geschweige denn wegfliegen.

(arue) Einen tierischen Einsatz der besonderen Art erlebten Polizeibeamte des Mettmanner Wachdienstes am Mittwochmorgen, als sie einen Greifvogel retten mussten. Gegen 8.30 Uhr hatte ein Autofahrer das augenscheinlich verletzte Tier auf der Fahrbahn des Südrings bemerkt. Aus Sorge, ein anderer Verkehrsteilnehmer könne das stattliche Tier überfahren, reagierte er genau richtig und informierte die Polizei. Als die herbeigerufenen Beamten am Südring ankamen, fanden sie tatsächlich einen ausgewachsenen Greifvogel, der es nicht mehr schaffte, aus eigener Kraft von der Fahrbahn zu laufen, geschweige denn, sich in die Lüfte zu erheben.