Karriere im Kreis Mettmann Polizei sucht neue Auszubildende

Ein weiterer Weg zur Polizei führt neuerdings über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann. Unter dem Begriff „Next Level“ bietet die Polizei im Anschluss an die Fachoberschulreife ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW an.