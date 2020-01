Polizei Mettmann sucht Zeugen für kuriosen Fall : Drei junge Männer sind sich einig: Oma hat den Unfall gebaut

Mettmann (RP) Mit einer ganz besonderen Ausrede versuchten es in der Nacht zu Freitag drei junge Männer, von denen einer zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Anwohner des Gruitener Wegs in Mettmann waren gegen 3 Uhr nachts wegen eines lauten Knalls aus dem Schlaf gerissen worden und hatten die Polizei informiert.

Am Einsatzort trafen die Beamten, in der Nähe der Bushaltestelle „An der Schmalt“, auf einen verunfallten Mercedes Benz E350. Der stand mit erheblichen Beschädigungen mitten auf der Fahrbahn in Richtung Mettmann. Drei junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren befanden sich an der Unfallstelle und gaben an, das Fahrzeug nicht selbst gefahren haben. Vielmehr versuchten sie sich herauszureden, indem sie mitteilten, die Großmutter des 22-jährigen Mettmanners habe das Auto gefahren und sei für den Unfall verantwortlich gewesen. Die Männer gaben weiterhin an, sie seien lediglich als Mitfahrer an Bord gewesen und die Großmutter habe sich nach dem Unfall ein Taxi genommen, um damit nach Hause zu fahren. Diese fragwürdige Ausrede konnte sowohl anhand der Spurenlage im Fahrzeug als auch durch die Befragung der Halterin widerlegt werden. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass alle drei Männer Alkohol getrunken hatte. Sie mussten sich daraufhin in der Polizeiwache Mettmann einer Blutprobe unterziehen. Gegen die drei Beschuldigten wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Anschließend durften die Drei die Polizeiwache verlassen. Die Ermittlungen zur Frage, wer von den Dreien tatsächlich am Steuer gesessen hat, dauern weiterhin an. Der beschädigte Mercedes wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Geschätzte Sachschaden: 6000 Euro. Die Schäden am Unfallort wurden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Mettmann unter Telefon 02104 982-6250 zu melden.