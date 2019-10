Mettmann : Polizei sucht Zeugen für Spielhallen-Einbruch

Mettmann (RP) Um 2.35 Uhr rückte die Polizei am Samstag zu einem Einbruchalarm in eine Spielhalle am Benninghofer Weg aus. Noch auf der Anfahrt konnten die Beamten einen Pkw Kia aus Duisburg mit vier Personen feststellen, der aus Richtung des Einsatzortes kam.

