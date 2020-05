Mettmann : Polizei sucht Zeugen für Pkw-Brände

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mettmann (hup) Am Samstagabend gab es im Mettmanner Zentrum laut Polizei zwei aufeinander folgende Pkw-Brände: An der Einmündung Georg-Fischer-Straße/ Lindenstraße standen zwei Autos in Flammen, ein weiteres wurde dadurch beschädigt.

