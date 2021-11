Kriminalität in Mettmann : 21-Jähriger rollt mit dem Auto rückwärts in die Mettmanner Polizeiwache

Die Schleusentüren der Polizeiwache Mettmann zerstört, mit dem Heck im Vorraum geparkt: So stellte sich ein 21-Jähriger am Sonntagfrüh der Polizei. Foto: Kreispolizei Mettmann

Plötzlich stand am Sonntagmorgen ein Auto in der Polizeiwache Mettmann. Mit vorgehaltener Waffe wurde ein 21-Jähriger gestellt. Der wollte sich für zuvor begangenen Straftaten entschuldigen und hatte den Beamten einen Kasten Bier und Rosen mitgebracht.

Mettmann/Velbert Ein 21 Jahre alter Velberter ist mit seinem Auto rückwärts in die Polizeiwache am Adalbert-Bach-Platz gefahren. Der Schreck am Sonntagmorgen, 1 Uhr, war groß. Denn den um diese Zeit dort diensthabenden Beamten war natürlich nicht klar, warum plötzlich ein dunkelblauer Personenwagen mit dem Heck in ihrer Wache stand. Die Eingangstüren waren beschädigt, der linke Spiegel des zerkratzten Wagens hing herunter. Mit vorgehaltenen Waffen wurde der Fahrer gestellt und durchsucht. Der junge Mann verwieß die Polizeibeamten auf einen Kasten Bier und einen Strauß Blumen aus. Damit wolle er sich für zwei Vorfällen Stunden zuvor an Tankstellen in Hattingen und in Essen-Burgaltendorf entschuldigen und der Polizei stellen.

Das hätte auch schiefgehen können. Zwar setzte der 21-Jährige offenbar so langsam zurück, dass die Automatiktüren der Wache noch aufgingen, bevor er mit dem Fahrzeugheck den Vorraum der Wache erreichte. Doch die Türen wurden beschädigt, das Auto stand verkantet im Rahmen und war nicht so ohne weiteres wieder zu entfernen und in unruhigen Zeiten weiß niemand, ob sich nicht gefährliche Substanzen im Auto befinden. Dementsprechend überwog lange Zeit der Schreck und das Adrenalin bei allen, die Zeuge dieses Vorfalls wurden.

Nach und nach erfuhren die Polizeibeamten dann die Vorgeschichte. Gegen 19 Uhr rollte am Samstagabend (20. November) ein bis dahin noch unbekannter junger Mann mit seinem Renault Clio auf das Gelände einer Tankstelle an der Nierenhofer Straße in Hattingen. Dort fuhr er dann zunächst rückwärts in den Eingangsbereich des Tankstellen-Shops, wobei dieser nicht unerheblich beschädigt wurde. Dann wendete der Mann sein Fahrzeug, um frontal in den Eingangsbereich zu fahren. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen in Richtung Essen. Die vom Tankstellenmitarbeiter verständigte Polizei erwischte den Bruchpiloten nicht.

Mit einem zuvor gestohlenen Kasten Bier und Blumen wollte sich der Mann bei den Polizeibeamten „entschuldigen“. Foto: Kreispolizei Mettmann

Nur kurze Zeit später wurde der Renault-Fahrer dann erneut auffällig, wie die Polizei schildert: Gegen 21.10 Uhr hatte der Mann an einer Tankstelle an der Straße „Deipenbecktal“ in Essen-Burgaltendorf getankt. Dann betrat er den Tankstellen-Shop und forderte die Kassiererin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Die resolute Mitarbeiterin verweigerte das. Der Mann rannte zurück zu seinem Auto. Dabei griff er sich einen Kasten Bier und flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle alarmierte die Polizei. Wieder blieb die Fahndung erfolglos. Bis der Mann gegen 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag, die Mettmanner Wache mit einem in einen Drive-In-Schalter verwechselte und dort – neben dem Schreck für die Beamten - einen Schaden von mehreren tausend Euro anrichtete, weil die beiden Eingangstüren stark beschädigt wurden. Als die Polizeibeamten den Fahrer mit vorgehaltenen Waffen aufforderten, auszusteigen, ergab er sich ohne Widerstand.

Der Mann gab an, sich für die in Essen und Hattingen begangenen Straftaten stellen zu wollen. Dazu habe er den Beamten auch noch einen Kasten Bier und einen Blumenstrauß als „Entschuldigung“ mitgebracht. Unbeeindruckt nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn ein. Es handele sich um einen 21-jährigen, polizeibekannten Velberter handelte. Im Register stehen räuberische Erpressung, Drogendelikte, gefährliche Körperverletzung, Geldfälschung, Unterschlagung und Bedrohung.