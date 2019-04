Düsseldorfer Straße : Polizei stoppt Mann mit zwei Haftbefehlen

Die Polizei führte bei dem 38-jährigen Fahrer einen Drogentest durch. Foto: Jochen Tack

Mettmann Am Montagnachmittag stoppte ein Polizei-Kradfahrer einen 38-jährigen Opel-Fahrer an der Düsseldorfer Straße in Mettmann. Dabei stellte der Beamte Auffälligkeiten an dem Mann fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten.

