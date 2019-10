Aktionstag : Polizei: Jeder zweite Einbruch scheitert

Am häufigsten kommen Einbrecher von hinten über die Terrasse oder den Balkon, so die Polizei (gestellte Szene). Foto: dpa/Silas Stein

Mettmann Experten beraten erstmals an einem Sonntag in der Polizeiwache Hilden über den Schutz vor Einbrechern. Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Mettmann ist 2018 auf den Wert von 2008 zurückgegangen.

Schränke und Schubladen von Fremden durchwühlt: Das ist ein Schock. Schlimmer als der materielle Schaden ist für viele Betroffene das, was nach einem Wohnungseinbruch kommt. Sie werden von Angstzuständen und Schlafstörungen gequält. „Ein Einbruch kann ihr Leben verändern“, schreibt die Polizei NRW auf ihrer Internetseite: „Deshalb sichern sie ihr Zuhause – damit es ihr Zuhause bleibt.“

Genau darum geht es bei dem Aktionstag der Kreispolizei am 27. Oktober. Er findet erstmals an einem Sonntag statt. „Dann haben besonders viele Bürger Zeit“, erklärt Polizei-Pressesprecher Daniel Uebber den ungewöhnlichen Zeitpunkt: „Zudem werden in der Nacht zu Sonntag die Uhren umgestellt.“

Info Aktionstag der Polizei am 27. Oktober Wer Experten der Beratungsstelle der Kreispolizei Wann Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 18 Uhr Wo Polizeiwache Hilden, Kirchhofstraße 31 Was kostenfreie und neutrale Beratung. Kurzvorträge um 11, 13, 15 und 17 Uhr.

Mit der dunklen Jahreszeit steigt auch wieder die Zahl der Wohnungseinbrüche. Die Aufklärungsquote der Polizei im Kreis Mettmann lag im vergangenen Jahr bei 21,2 Prozent – und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt (17,9 Prozent). Der Wert bedeutet allerdings auch, dass die Polizei nur etwa jeden fünften Einbruch aufklärt. Das ist nicht wirklich gut.

Aber gute Nachrichten gibt es auch. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Kreis 787 Wohnungseinbrüche, 26 Prozent weniger als im Jahr 2017 (1063). „Das ist der geringste Wert seit 2008“, sagt Uebber. Und er hat noch eine interessante Information: „Auffällig ist, dass der Anteil der erfolglosen Einbruchversuche landesweit ansteigend ist. Nahezu jeder zweite Einbruch endet im Versuchsstadium.“ Das belegt für die Polizei, dass die technische Aufrüstung und Sicherung der eigenen vier Wände Wirkung zeigt. Am häufigsten kommen Einbrecher über die rückwärtige Seite des Hauses über die Terrasse oder den Balkon. Wie man Türen und Fenster richtig sichert, erläutern die Experten der Kriminalprävention am Sonntag in der Polizeiwache Hilden – anschaulich, kostenfrei, neutral und unabhängig.

In Hilden haben die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle sowie die Dauerausstellung zum Thema „Einbruchschutz“ ihren Standort. Es ist die einzige der Polizei im Kreis Mettmann, damit ist die Beratungsstelle auch für Ratsuchende aus Mettmann, Erkrath und Wülfrath zuständig. Dort gibt es Musterstücke und Info-Material, auch über zertifizierte Betriebe. Denn Sicherheitstechnik muss von Fachleuten eingebaut werden, damit sie wirklich Schutz bietet. Thema sind auch moderne „Smart Home“-Technologien, mit denen man Haus oder Wohnung überwachen kann. Zudem können sich Besucher über KfW-Förderprogramme für den Einbruchschutz informieren.