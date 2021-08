Kriminalität in Mettmann : Organisierte Kriminalität in Mettmann und Erkrath: 26-Jähriger festgenommen - Verdacht auf Rauschgifthandel

Spezialeinsatzkräfte nahmen am Freitagmorgen einen 26-Jährigen in einer Wohnung in Mettmann fest. Foto: RP/dpa

Unter Verdacht sind Mutter und Sohn. Der Vorwurf: Rauschgifthandel in ganz großem Stil. Deshalb durchsuchten Ermittler für Organisierte Kriminalität am Freitagmorgen vier Objekte in Mettmann und Erkrath.

Von Dirk Neubauer

Es geht es den Verdacht auf Organisierte Kriminalität und Rauschgiftkriminalität: Deshalb hat die Polizei am Freitagmorgen vier Objekte in Mettmann und Erkrath durchsucht. In einer Mettmanner Wohnung wurde ein 26 Jahre alter Mann von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen. Dabei sei er leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem seien 180.000 Euro unter Vermögensarrest gestellt worden.

Der 26-Jährige soll laut Polizei über „weitreichende Kontakte ins Rockermillieu“ verfügen. Ermittler und Staatsanwaltschaft legen ihm zur Last, über mehrere Monate hinweg „einen schwungvollen Handel mit Kokain, Amphetamin und Cannabisprodukten betrieben zu haben“. Auch gegen die 55-jährige Mutter laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Den Namen des 26-Jährigen fanden Ermittler bei der Auswertung von Encrochat-Daten. Ecrochat war ein Kryptodienst, dessen Verschlüsselung für Handys von der internationalen Polizei geknackt werden konnte. Im April 2020 bekam das Bundeskriminalamt die in Deutschland über Encrochat stattfindende Kommunikation.