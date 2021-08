Polizei in Mettmann : Mängel-Bus ohne Versicherung

Polizei in Mettmann

Der Rostbefall machte den Motorradpolizisten in Mettmann misstrauisch. Zurecht - wie sich dann herausstellte. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Die Liste der Mängel schien gar nicht mehr aufzuhören: Motor und Getriebe verlieren Öl, der Behälter für Bremsflüssigkeit war leer, die Vorderreifen abgefahren., Um nur mal einige aufzuzählen. Zudem hatte der Ford Transit keinen Versicherungsschutz.

Schon der erste Blick auf den 20 Jahre alten Ford Transit Kleinbus machte den Polizisten misstrauisch. Die Karosserie hatte große Rostlöcher. Der Beamte stoppte den Transit am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Spessartstraße. Und entdeckte – neben den Rostlöchern – abgefahrene Reifen und eine defekte Handbremse. Anlass für eine intensive Kontrolle durch einen Sachverständigen: Der fand zusätzlich einen leeren Behälter für Bremsflüssigkeit, kaum Hydraulikflüssigkeit in der Servolenkung, kaputte Lichter, Ölverlust an Motor und Getriebe. Zudem war der Kleinbus ohne Versicherungsschutz unterwegs. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Gegen den 20-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen und den 25-jährigen Fahrzeughalter aus Recklinghausen wurden wegen des fehlenden Versicherungsschutzes jeweils Strafanzeigen geschrieben, die alle Mängel auflisten.