Polizei im Kreis Mettmann : Wachwechsel bei Kreispolizei: 59 neue Beamte, 13 Abgänge

Kreis Mettmann Der 1. September ist ein ganz besonderer Tag bei der Kreispolizei: 59 Beamtinnen und Beamte nahmen ihren Dienst auf und wurden von Landrat Thomas Hendele begrüßt.

59 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte lernten am ersten Arbeitstag ihren Boss kennen. Landrat und Polizeichef Thomas Hendele begrüßte sie bei ihrem Dienstantritt im Kreis Mettmann. Unter den 59 Neuen sind 54 junge Polizeikommissare, die nach drei Jahren Bachelorstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung sowie bestandenen Prüfungen jetzt auf Streife gehen, in einem Kriminalkommissariat ermitteln oder bei der Verkehrsüberwachung Dienst tun. Hinzu kommen fünf weitere Polizeibeamte, die von anderen Dieststellen zur Kreispolizei nach Mettmann gewechselt sind. Zehn Beamte wurden in andere Dienststellen versetzt, drei gingen in den Ruhestand