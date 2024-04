Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Mettmann 412 Temposünder bei Kontrollen erwischt

Doch auch woanders haben Fahrer oft zu kräftig aufs Gaspedal gedrückt, wobei nicht in allen Städten gleich stark kontrolliert wurde. So stelte die Polizei in Mettmann lediglich sechs Verstöße fest. In Erkrath gab es 28 Temposünder und in Wülfrath vier. In der Kalkstadt konzentrierten sich die Beamten allerdings auf die Kontrolle von Drogen am Steuer (wir berichteten).