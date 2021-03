Polizei in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Metalldiebe flexen den Katalysator unter Autos ab

Katalysatoren werden von Metalldieben gestohlen. Foto: dpa/Marijan Murat

Mettmann Noch gibt es in der Kriminalstatistik dafür keine eigene Rubrik. Doch regelmäßig verschwinden im Kreis Mettmann Katalysatoren. Metalldiebe trennen sie unter geparkten Autos ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spätestens nach dem Motorstart röhrt es laut. Und es wird klar: Da fehlt was! In sozialen Medien berichten Nutzer aus Mettmann, dass es ihnen genau so passiert ist. Versicherungen und ADAC sind alarmiert: Die Katalysatordiebe gehen um.

Noch gebe es nur vereinzelte Taten im Kreis Mettmann, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Und ergänzt, dass die Polizei die Kategorie „Diebstähle an Fahrzeugen“ nicht weiter untergliedert. Der ADAC hilft mit Zahlen für 2020: Allein in den ersten neun Monaten seien 240 Katalysatoren unter geparkten Fahrzeugen abmontiert worden. Zum Vergleich nennt der Automobilclub Zahlen aus dem Jahr 2017: 38 geklaute Kats. Aus den Bildern von Überwachungskameras weiß man: So ein Katalysator ist binnen weniger Minuten abgetrennt und eingesackt. Entweder setzen die Diebe einen Rohrschneider ein; den gibt es für 30 bis 40 Euro bei Ebay. Oder sie nutzen eine Elektroflex mit Akku.

Sie tun das, weil selbst uralte Katalysatoren Edelmetalle wie Titan, Palladium und Rhodium enthalten. Davon stecken jeweils nur wenige Gramm in dem Bauteil. Doch für ein Gramm reines Rhodium werden laut Internet rund 700 Euro gezahlt; der Preis für das Edelmetall ist nach Angaben von Rohstoffexperten in den zurückliegenden fünf Jahren um 1650 Prozent gestiegen. Weil für Autokatalysatoren soviel davon gebraucht wird. Ein Gramm Palladium bringt um die 60 Euro. Und Titan enthält so ein Katalysator auch noch. Zwischen 60 und 600 Euro zahlen Altmetallhändler für gebrachte Katalysatoren.