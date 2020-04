Osterfeiertage : Polizei kündigt verstärkte Verkehrskontrollen an

Mettmann Appell der Polizei: Es ist aktuell nicht angebracht, Motorradtouren zum reinen Vergnügen zu unternehmen.

Bis Mittwochmittag (8. April) hat die Polizei in ganz Nordrhein-Westfalen leider bereits sieben tödlich im Straßenverkehr verunglückte Motorradfahrer gezählt - fünf alleine in dieser Woche. Dazu zählt leider auch der tragische Unfalltod eines erst 20 Jahre alten Motorradfahrers aus Ratingen, der am Dienstag (7. April) bei einem Verkehrsunfall an der Mülheimer Straße in Ratingen auf tragische Art und Weise ums Leben kam.

Neben kreisweiten Kontrollen an allen vier Ostertagen wird die Polizei in Velbert an den Feiertagen auch insbesondere ein Auge auf die Verkehrssituation an den Serpentinen der so genannten "Müllermilchkurve" (Kuhlendahler Straße / L107) im außerörtlichen Bereich von Velbert-Neviges haben. Die Landstraße ist vor allem bei Motorradfahrern und -fahrerinnen als kurvenreiche Strecke für Ausfahrten beliebt und war in der Vergangenheit leider öfter Schauplatz von teilweise schweren Unfallereignissen. Zuletzt hatte dort am 17 März 2020 ein 20 Jahre alter Motorradfahrer nach einem waghalsigen Manöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren und einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt drei Motorradfahrer zum Teil schwer verletzt wurden.