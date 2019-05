Kontrollen im Kreis Mettmann : Polizei erwischt 67 Fahrer mit Handy am Steuer

Mit ihrer landesweiten Kontrollaktion will die Polizei die Handy-Nutzung am Steuer eindämmen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mettmann Die Aktion lief landesweit. Auch in Mettmann beteiligte sich die Kreispolizeibehörde daran.

(arue) Unter dem Motto „Lenk dich nicht app. Kein Handy am Steuer“ gab es am Mittwoch, 8. Mai, zwischen 6 und 18 Uhr einen landesweiten Kontrolltag, an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligte. Mehr als 65 Einsatzkräfte, unterstützt von der Bereitschaftspolizei Köln, waren in den zehn Städten des Kreises im Einsatz. Insgesamt kontrollierte die Polizei 144 Personen. 64 Autofahrer und drei Lkw-Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Handy, weshalb sie nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. Ein Fahrradfahrer, der ebenfalls während der Fahrt sein Handy nutzte, musste noch an Ort und Stelle ein Verwarngeld bezahlen. Unabhängig von den Handyverstößen gab es auch andere Vorschriften, die nicht beachtet wurden. So waren beispielsweise zwölf Fahrer nicht angeschnallt.