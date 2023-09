Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Unbekannte zünden in Mettmann Müllcontainer an

In der Nacht zu Sonntag, 10. September, kam es zu einem Brandausbruch in einem Müllcontainer an der Rudolf-Diesel-Straße in Mettmann. Wie die Beamten berichten, wurden sie zusammen mit den Kollegen von der Feuerwehr gegen 1.50 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Müllcontainer alarmiert. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer zum Glück rasch gelöscht werden. Trotzdem wurde der Altpapiercontainer durch den Brand schwer beschädigt.