Führerschein beschlagnahmt : Polizei ermittelt flüchtigen Unfallfahrer

Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann (hup) Am Donnerstag konnte die Polizei einen flüchtigen Unfallverursacher stellen, der in Metzkausen einen Fußgänger angefahren hatte. Gegen 10.15 Uhr befuhr der 49 Jahre alter Mann aus Mettmann mit seinem Audi die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Käthe-Kollwitz-Ring.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken