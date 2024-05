Feuerteufel in Mettmann Mobiles Toilettenhäuschen abgefackelt

In den frühen Morgenstunden gegen 5.25 Uhr wurden die Beamten zum Brand eines mobilen Klohäuschens an der Kreuzung Am Schlagbaum an der Ecke Düsselring und Oderstraße gerufen. Durch gleichzeitig alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Toilette wurde durch den Brand vollständig zerstört.