Polizei-Einsatz bei Erkrath : Motorradfahrer rast im Slalom und freihändig über die A3

Erkrath Die Polizei hat am Sonntag den Führerschein eines Motorradfahrers sichergestellt, der mit seiner riskanten Fahrweise viele Autofahrer in gefährliche Situationen gebracht hat. Seine Fahrt filmte der Mann mit einer Helmkamera.

Die Autobahnpolizei hat am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Erkrath einen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war. Wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte, fuhr ein Zivilfahnder-Team auf dem linken Fahrstreifen, als es von dem Motorradfahrer von rechts überholt wurde. Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Fahrzeugen auf dem linken und mittleren Fahrstreifen hindurch und gefährdete dabei immer wieder andere Verkehrsteilnehmer.

Den Polizisten ist es schließlich gelungen, den Motorradfahrer in einer Baustelle zu überholen und ihn dort zu kontrollieren. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Tönisvorst. Er soll eine Kamera an seinem Helm befestigt haben. Als Grund für die riskante Fahrt gab er an, er sei auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier gewesen. Der Führerschein des Mannes, das Motorrad und die Speicherkarte seiner Helm-Kamera wurden von den Beamten sichergestellt. Die Betriebserlaubnis seiner Maschine war wegen unerlaubter technischer Veränderungen erloschen.