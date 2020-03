Zwei Einsätze in Mettmann : Polizei: Autobrände waren Brandstiftung

Mettmann Dank Zeugenhinweisen ist ein Verdächtiger ermittelt: ein 39 Jahre alter, polizeibekannter Mann aus Mettmann.

Gegen 17.10 Uhr beobachteten mehrere Zeugen in einer Tiefgarage am Jubiläumsplatz, wie ein dort abgestellter weißer Mercedes im Heckbereich brannte. Ein zufällig anwesender Zeuge – ein 41 Jahre alter Mettmanner – versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was jedoch leider nicht gelang. Die schnell alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zwar unter Kontrolle bringen, das Ausbrennen des Wagens jedoch nicht mehr verhindern.

Noch während der Löscharbeiten in der Tiefgarage erhielten die Polizeibeamten Kenntnis über einen weiteren Pkw-Brand in Mettmann: Diesmal hatte ein an der Ecke Feldstraße/Lindenstraße abgestellter VW T-Cross gebrannt. Die Feuerwehr Hilden, die schon den Einsatz am Jubiläumsplatz unterstützt hatte, bekämpfte das Feuer, konnte jedoch ebenfalls ein vollständiges Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Bei dem Feuer wurde auch ein hinter dem T-Cross abgestellter Touran in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an beiden Autos auf rund 40.000 Euro (35.000 Euro am VW, 5000 Euro am Touran).