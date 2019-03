Aule Mettmanner sauer: Politik überrascht von Denkmal-Streit

Mettmann „Katastrophe“, „dramatisch“ – der Rat zeigt sich bestürzt über den Rückzug der „Aulen Mettmanner“ aus dem Projekt.

Das Denkmal, das die Aulen Mettmanner der Stadt schenken wollten, sollte 60.000 Euro kosten. Die Skulpturen sollten an den ehemaligen Königshof „Medamana“ erinnern, der als Urzelle Mettmanns gilt und dem die Stadt ihren – über Jahrhunderte abgewandelten – Namen verdankt. Das Wort „Widerstand“, das Friedel Liesenkloß gebrauchte, ist an die Stadtverwaltung adressiert, denn die Vorbereitungen ziehen sich bereits über viele Jahre hin. Seit Ende der 1990er Jahre ist das Denkmal im Gespräch, wurde aber bei der Neugestaltung des Königshof-Platzes nicht berücksichtigt. 2017 wurde der Gedanke der Schenkung neu belebt, doch eine eigens gegründete Arbeitsgruppe, die sich auf Gestaltung und einen Platz für das Denkmal einigen sollte, „verlief sehr schleppend“, berichtete FDP-Fraktionschef Klaus Müller jetzt in der Ratssitzung. Er betonte jedoch auch: „Ein Geschenk sollten wir nicht ablehnen.“

CDU-Fraktionschef Richard Bley bewertete die Entwicklungen jetzt als „außerordentlich bedauerlich“ und als „Katastrophe“, es sei „nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Jetzt verlieren wir 60.000 Euro.“ Auch Nils Lesing (Grüne) bezeichnete es als „dramatisch, dass ein großer Mettmanner Heimatverein so viel Geld gesammelt hat und es jetzt keine Einigung gibt“. Auch die UBWG äußerte ihr Bedauern: „Wir waren gegen den Standort, aber nicht gegen die Maßnahme“, sagte Hans Günther Kampen.

Petra Grenzstein regte an, dass der Bürgermeister das Projekt „zur Chefsache“ machen möge und nochmals Kontakt zum Verein aufnimmt. Bürgermeister Thomas Dinkelmann antwortete: „Ich habe das versucht, das ist eine ziemlich verfahrene Sache. Da weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich fand das am Sonntag schon sehr endgültig.“ Der Rat beschloss am Ende, dass sich der Planungsausschuss mit dem Thema befassen soll und bis dahin alle Beteiligten noch einmal das Gespräch suchen sollten. Friedel Liesenkloß, Vorsitzender der Aulen Mettmanner, ist jedoch skeptisch: „Ich habe noch am Donnerstag telefoniert mit dem Bürgermeister. Da hat er sich nicht festlegen wollen.“ Dieses Telefonat sei mit ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, sich von dem Projekt zurückzuziehen. Denn er verliere angesichts der vielen Probleme langsam auch den Rückhalt im Verein, sagt Liesenkloß im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wenn sich da nichts Grundlegendes oder auch die Beteiligten ändern, nehmen wir das Thema nicht noch einmal auf.“