Komplettierung der politischen Landschaft : Die Linke gründet Ortsverein in Mettmann

Mettmann Nach der Auflösung des übergeordneten Verbands der Städte Erkrath, Haan und Mettmann haben die Mettmanner Linken nun einen eigenen Ortsverband gegründet.

Nachdem der übergeordnete Ortsverband „Erkrath, Haan, Mettmann“ aufgelöst wurde, hat sich jetzt der Ortverband Mettmann konstituiert. Jörg Pieczewsky ist der neu gewählte Sprecher des Ortsverbandes. Erster Beisitzer ist André Bär, als zweiter Beisitzer wurde Jürgen Gutt gewählt. „Bei uns ist viel in Bewegung und wir werden unsere Aufgabe als Opposition in Mettmann wahrnehmen“, sagt Sprecher Jörg Pieczewsky. „Es ist an der Zeit, in Mettmann die Begriffe „grün“ und „sozial“ politisch zu vereinigen. Ohne soziale Gerechtigkeit, die alle mitnimmt, ist ökologisches Handeln den Bürgern nur schwer vermittelbar. Und ohne nachhaltiges Handeln ist Politik nicht sozial.“