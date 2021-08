Politik in Mettmann : Zwist um Termin der Ratssondersitzung

Mettmann Die Fraktion „Zur Sache! Mettmann“ vermutet, um der Realschule zu schaden, werde „auf Zeit gespielt“. Auch die FDP hätte sich einen früheren Sitzungstermin gewünscht. CDU, SPD und Grüne stehen zum Termin am 9. September.

Die Kritik entzündet sich am späten Termin für die Ratssondersitzung am 9. September, an dem auch entschieden werden soll. Laut Ellsiepen und Konrad liegt dieser Termin so spät, dass Wahllokale und Helfer der Bundestagswahl am 26. September nicht für das Mettmanner Ratsbürgerbegehren genutzt werden könnten. Dies werde Mehrkosten verursachen. Bereits zuvor hatte die Bürgerinitiative zum Erhalt der Realschule kritisiert, dass der späte Termin die Möglichkeiten der Realschule einschränke, für den Jahrgang 2022/23 Fünftklässler zu finden. Richtung SPD erhebt ZSM den Vorwurf, dass die Sozialdemokraten die Verzögerungstaktik des Ratshauses unterstützen. ZSM und SPD hatten eine Ratssondersitzung gefordert.