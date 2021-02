28-Millionen-Projekt in Mettmann : Parteien wollen bei der neuen Feuerwache sparen

Mettmann Das 28-Millionen-Euro-Projekt kann um mehrere Millionen gekürzt werden, sagen SPD, CDU und die Wählergemeinschaft. Auch die Grünen wollen die Kosten der neuen Wache senken.

Für den Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße sollen fünf bis sechs Millionen Euro weniger ausgegeben werden als bislang von der Verwaltung geplant. Die alte Feuerwache an der Laubacher Straße soll für die Freiwillige Feuerwehr erhalten bleiben. Darauf läuft ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und der neuen Wählergemeinschaft Mettmann hinaus, der am Freitagnachmittag bekannt wurde. Die Grünen haben zur Feuerwache einen eigenen Antrag verfasst, der in dieselbe Richtung weist. Laut einer städtischen Machbarkeitsstudie soll die neue Wache 28 Millionen Euro kosten.