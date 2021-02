Politik in Mettmann : Leitantrag gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Mettmann Bezahlbarer Wohnraum ist knapp - auch in Mettmann. CDU, SPD und Wählergemeinschaft Mettmann wollen deshalb bis November von der Verwaltung wissen, was dagegen getan werden kann.

Die Parteien beschreiben die Lage auf dem Wohnungsmarkt so: „Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum ist bei weitem nicht ausreichend und wird bei wachsender Bevölkerung immer knapper.“ Deshalb fänden Menschen mit geringen Einkommen in Mettmann keine Bleibe mehr und müssten auf andere Städte ausweichen. Junge Erwachsene könnten nicht von zuhause ausziehen. Senioren, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regen könnten, seien unter Umständen durch Räumungsklagen bedroht und müssten je nach Pflegegrad in ein städtisches Obdach umziehen. Und anerkannte Flüchtlinge fänden keine eigene Wohnungen und müssten jahrelang in einer Flüchtlingsunterkunft leben.