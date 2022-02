Politik in Mettmann : Hallenbad: Sanieren oder neu bauen ?

Politik in Mettmann

Das Hallenbad Mettmann muss saniert werden. Das kostet mindestens elf Millionen Euro. Wäre ein Neubau an anderer Stelle wirtschaftlicher? Foto: Valeska von Dolega

Mettmann Die Parteien streiten um die Zukunft einer Mettmanner Institution. Das Hallenbad am Lavalplatz ist in die Jahre gekommen und muss von Grund auf erneuert werden.

Dagegen wendet sich die Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“. „Wir meinen, mit einer Basis von 11 Millionen Euro sollte ein zeitgemäßes Funktionsbad entstehen, das mit geringeren Folgekosten betrieben werden kann und neue Chancen für die Stadtentwicklung bietet“, schreiben Axel Ellsiepen und Andreas Konrad. Und auch aus den Reihen der FDP-Fraktion kommt die Frage, ob sich das chronisch klamme Mettmann eigentlich zwei Bäder leisten könne – so schön das Naturfreibad auch sei.

Ellsiepen und Konrad befürchten, dass die elf Millionen Euro für die Hallenbadsanierung gar nicht ausreichen. Und selbst wenn, würden sie „das aktuelle Erscheinungsbild bestenfalls konservieren“. „Zur Sache ! Mettmann“ argumentiert auch unter Zuhilfenahme der Stadtentwicklung: „Die Beibehaltung des aktuellen Standortes blockiert eine städtebauliche Überplanung in Verbindung mit dem angrenzenden Areal der Stadthalle. Betrachtet man die Bereiche Stadthalle und Hallenbad getrennt voneinander, dann haben beide Grundstücke Schwächen.“ Und das in bester Innenstadtlage. Eine gemeinsame Überplanung biete viel Entwicklungspotenzial und somit Ertragskraft.

Zuvor hatten FDP-Chefin An-drea Metz und Fraktionsvize Klaus Müller im Rahmen einer liberalen Haushaltskritik das Hallenbad in Frage gestellt. Auch sie verwiesen auf die Chancen, wenn das heutige Hallenbadgrundstück in eine Überplanung des Stadthallenareals miteinbezogen werden könne. Auch bei ihnen klangen Befürchtungen durch, dass elf Millionen Euro nicht reichen werden, um das in die Jahre gekommene Hallenbad zu sanieren.