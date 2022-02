Politik in Mettmann: Grüne wollen Grundsteuer nicht antasten.

Politik in Mettmann

Die Otfried Preußler Grundschule an der Goethestraße gehört zur renovierungsbedürftigen Infrastruktur in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Nach der Haushaltsklausur: Trotz knapper Finanzen plant die Klimapartei, eigene Akzente zu setzen. Sie vermisst Transparenz im Haushalt und kritisiert den Sanierungsstau bei öffentlichen Gebäuden.

Die Vize-Fraktionsvorsitzende Rebecca Türkis sagt, wie die 400.000 Euro pro Jahr stattdessen zusammenkommen sollen: „Wir schlagen Einsparungen vor – unter anderem bei den Sach- und Dienstmittelkosten sowie bei den Personalkosten.“ Zum anderen solle die Stadt andere Einnahmequellen anzapfen. Als Beispiel nehmen die Grünen die Gebühren für Anwohnerparkscheine. Die kosten bislang 30 Euro pro Jahr, dürfen aber laut einer neuen Landesregelung ab sofort von den Kommunen komplett in eigener Verantwortung bepreist werden.

Generell wollen die Grünen bei der Konsolidierung der Mettmanner Stadtfinanzen mitmachen – zugleich aber Akzente als Klimapartei setzen. Zum Beispiel durch eine Aufstockung der Mittel für ein Mettmanner Klimakonzept, das anschließend tatsächlich umgesetzt werden kann. Hier könnten zahlreiche Fördertöpfe von Bund und Land angezapft werden. „Diese Mittel werden von der Stadt Mettmann bislang viel zu wenig genutzt“, klagt Türkis. Bereits im Kulturausschuss am Mittwoch fordern die Grünen die Einstellung von 50.000 Euro für das dezentrale Kulturkonzept, das die Stadthalle vergessen machen soll. Bislang gebe es eine Liste mit Veranstaltungsorten – nun müsse die Idee mit Leben gefüllt werden.

Das Radkonzept Mettmann, ein weiteres grünes Projekt, sei angeschoben und auf einem guten Weg. Hier müssten die gemeinsam mit Bürgern erarbeiteten Verbesserungen nun auch wirklich umgesetzt werden. Hart ins Gericht gehen Lessing und Türkis mit maroden Gebäuden und Straßen in Mettmann: „Lange wurde an der Infrastruktur gespart, nun müssen wir dringend was tun.“ Ganz oben auf der grünen Prioritätenliste: die Schulen.