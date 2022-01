Politik in Mettmann : Gabi Hruschka führt die CDU in Mettmann

Mettmann Digitale Mitgliederversammlung mit mehr als 30 Teilnehmern wählt den örtlichen Parteivorstand. Anschließend wurde das Votum schriftlich bestätigt.

Im ersten Teil der Veranstaltung berichtete die Vorsitzende Gabi Hruschka über die Schwerpunkte der Christdemokraten in Mettmann in den vergangenen zwei Jahren, die durch Corona bestimmen waren. Die Kommunalwahl 2020 mit der Bürgermeisterwahl von Sandra Pietschmann gilt der CDU als Erfolg. Sie gewann 18 von 20 Wahlkreisen in Mettmann. Im Bundestagswahlkampf unterstützten örtliche Parteimitglieder den CDU-Kandidaten Klaus Wiener, der als Neuling direkt in den Bundestag gewählt. Das Bundestagswahlergebnis war als solches war mit 27,4 Prozent „leider nicht erfreulich“.