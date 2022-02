Politik in Mettmann : FDP kritisiert den Haushaltsentwurf als „intransparent“

Politik in Mettmann

Mettmann Die Liberalen lehnen die Anhebung der Grundsteuer ab. Sie fordern Sparanstrengungen und wollen Großprojekte priorisieren. Der Jubiläumsplatz könne warten. Das alte Hallenbad stellt die FDP zur Disposition.

„Die Verwaltung hat beim Haushaltsentwurf 2022 bislang schlicht ihre Hausaufgaben nicht gemacht“, sagt FDP-Chefin Andrea Metz – im Hauptberuf ist sie Lehrerin. Gemeinsam mit FDP-Fraktionsvize Klaus Müller macht Metz deutlich, dass an verschiedenen Stellen des telefonbuchdicken Entwurfs die Erläuterungen für „übermäßige Abweichungen nach oben und unten“ schlicht fehlen. Außerdem lägen die Abschlusszahlen für 2021 noch gar nicht vor. „Woran sollen wir uns bei der Aufstellung des aktuellen Haushalts denn orientieren?“ Und es fehle noch die Giftliste. Damit ist jene Zusammenstellung des externen Beratungsunternehmens Imaka gemeint, die den Titel „Strategische Haushaltskonsolidierung“ trägt und in langen Linien aufzeigen soll, wie sich Mettmann aus seiner Haushaltsmisere befreien könnte.

„Aus all diesen Gründen stocherten wir bei unserer Haushaltsklausur im Nebel“, sagen Metz und Müller. Dabei sei die Lage so ernst wie nie. Die Stadt stehe vor einem Schuldenberg von bisher nicht gekanntem Ausmaß. Allein in den fünf Jahren zwischen 2021 bis 2025 werde sich der geplante Schuldenstand verdoppeln – von 135,8 Millionen Euro auf dann 269 Millionen Euro.