Politik in Mettmann : FDP-Chefin Metz vermisst einen Juristen im Rathaus

Mettmann Beim Ortsparteitag gab es Kritik an der schleppenden Neubesetzung der Beigeordneten und der desolaten Finanzlage. Der örtlichen FDP selbst geht mit rund 70 Mitgliedern gut.

Beim gut besuchten Ortsparteitag der Mettmanner FDP hat die Vorsitzende Andrea Metz ihre Kritik an der Umsetzung personalpolitischer Maßnahmen durch die Bürgermeisterin erneuert. In ihrem Jahresbericht nannte sie die schleppende Besetzung der Beigeordneten-Positionen im Rathaus als Beispiel. Die FDP dringe darauf, dass eine wichtige Führungsposition mit juristischem Sachverstand schnellstmöglich besetzt werden müsse. „Dass ein ausgebildeter Jurist im Hause fehlt, haben die letzten Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses bewiesen“, sagte die FDP-Vorsitzende Metz.

„Ganz besonders haben wir uns mit den Haushaltsplanberatungen beschäftigt und mussten erneut feststellen, dass Mettmann weiterhin in einer finanziell großen Krise steckt. Vor allem die Schuldensituation unserer Kreisstadt wächst in exorbitanter Höhe und belastet die nachfolgenden Generationen“, beklagte Andrea Metz. Dann ging Metz auf die Schwerpunkte des Imaka-Gutachtens zur strategischen Haushaltskonsolidierung in Mettmann ein. „In diesem Gutachten stecken viele gute Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung. Leider sind diese zumeist nur mittel- oder gar langfristig zu realisieren“, so die Fraktionschefin.