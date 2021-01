Politik in Mettmann : Dagmar Pape leitet den Mettmanner Integrationsrat

Dagmar Pape: Es begann mit dem Einsatz für Geflüchtete. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Vorsitzende des Mettmanner Integrationsrates? Für Dagmar Pape war das der konsequente nächste Schritt. Denn seit vielen Jahren setzt sie sich für Menschen aus aller Welt ein. Im Job und in ihrer Freizeit.

Als Mitglied des Betriebsrates in einem mittelständischen Unternehmen mit überwiegend ausländischen Kollegen kennt Dagmar Pape deren Sorgen und Nöte gut. Und als 2015 viele Flüchtlinge nach Mettmann kamen, engagierte sie sich. Sie gab Deutschkurse. Und begleitete Geflüchtete zu den Behörden, um Aufenthaltsgenehmigungen zu beantragen oder Krankenhausaufenthalte zu organisieren. Mehr als zweieinhalb Jahre ist Dagmar Pape in den Notunterkünften ein und aus gegangen und hat manchmal bis an die eigenen Grenzen für ihre Flüchtlinge geackert. All diese Erfahrungen und Kenntnisse sind nicht verloren: Seit dem 3. Dezember ist Dagmar Pape die Vorsitzende des Mettmanner Integrationsrates.

Schon früh hat Dagmar Pape sich sozial engagiert. Das hat sie in den Genen. Ihr Vater Hellmut Honnef arbeitete als freigestellter Betriebsrat bei Georg Fischer – heute Fondium – und in diese Fußstapfen ist auch Tochter Dagmar gestiegen. Nach dem Abitur am Konrad-Heresbach-Gymnasium ist Dagmar Pape, geb. Honnef, bei Georg Fischer zur Industriekauffrau ausgebildet worden und noch heute dort tätig. „Assistenz Sachbearbeitung Betriebstechnik“ – so lautet ihr Titel.

Aus ihren vielfältigen Erfahrungen weiß Dagmar Pape, dass die Integration nur durch Sprache und Bildung gelingt. Deshalb ist die engagierte Mitstreiterin in Sachen Gerechtigkeit auch energisch für die Gesamtschule eingetreten, die laut Elternwillen in Mettmann eingerichtet werden soll. Auch der Stadtrat hat sich nunmehr mit Mehrheit dafür ausgesprochen. Zu alledem hat sich Dagmar Pape der neuen Wählergemeinschaft „Zur Sache Mettmann“ angeschlossen und ist von ihr prompt als sachkundige Bürgerin in den Sozialausschuss entsandt worden. In der Kombination ergeben sich jede Menge Überschneidungen, neudeutsch: Synergieeffekte für die Mutter von zwei erwachsenen Kindern.