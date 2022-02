Politik in Mettmann: CDU entdeckt die Photovoltaik als Chance.

Mettmann Christdemokraten legen in ihrer Haushaltsklausur die Schwerpunkte für das Wahljahr 2022 fest. Lob für die Bürgermeisterin.

Die CDU Mettmann hat ihre Haushaltsklausur am vergangenen Wochenende genutzt, um ihre politischen Schwerpunkte für 2022 festzulegen. Dazu gehört der dringende Wunsch, neue städtische Liegenschaften wie die neue Gesamtschule oder eine neue Feuerwache möglichst nachhaltig auszustatten – mit Photovoltaikelementen, Wärmepumpen, Erdwärme und Regenwasser-Nutzung. Einen entsprechenden Antrag will die CDU am 2. März im Umweltausschuss einbringen.

Kritisch geprüft werden soll die Raumsituation in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt, die laut einem Bericht der Verwaltung im Integrationsrat am Donnerstag in diesem Jahr nicht ausreichen werden, um alle Geflüchteten und Menschen in Not aufzunehmen. Zudem soll die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über Großprojekte Bericht erstatten; die CDU erinnert an die Landesauflage, die Sponsoring-Verordnung zu überarbeiten und will sich für mehr Frauen in der Politik einsetzen.