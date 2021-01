Politik in Mettmann : Fraktion „Zur Sache! Mettmann“ ist überraschend zerbrochen

Politik in Mettmann

Die Wählergemeinschaft „Zur Sache!Mettmann“ hat sich am Freitag halbiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann. Ohne vorherige Anzeichen hat sich die Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“ am Freitag halbiert. Drei von sechs Mitglieder traten aus der Fraktion aus und bildeten eine eigene Wählergemeinschaft.

Mettmann (dne) Die Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“ (ZSM) ist zerbrochen. Linda Neidel, Frank Runkel und Christian Kardell haben ZSM verlassen und sich als Dreierteam zur „Wählergemeinschaft Mettmann“ formiert. „Natürlich werden wir dem Wählerwillen Respekt erweisen und unsere Ämter auch in Zukunft verantwortungsvoll zum Wohle aller Mettmanner Bürger*innen ausführen“, heißt es in einer kurzen schriftlichen Erklärung der drei, die am Freitag ausgetreten sind.