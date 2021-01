Polilzei Mettmann sucht Zeugen : Illegales Chemiedepot an der Eidamshauser Straße

Mettmann Ramponierte Metallfässer mit zahlreichen Warnsymbolen darauf: Dies fanden Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag auf einem Parkplatz an der Eidamshauser Straße. Unbekannte hatten Chemie entsorgt.

Acht Fässer mit Waschverdünner und Silikonentferner haben in der Nacht zu Donnerstag für einen Polizeieinsatz auf einem Parkplatz an der Eidamshauser Straße, in Höhe Südring gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte die Chemikalien dort am Straßenrand abgestellt.