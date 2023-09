Dichterstreit in Mettmann Poesieschlacht macht Stop im Weltspiegel

Gibt es wirklich Wesen, die den neumodischen Dichterwettbewerb namens Poetry Slam nicht kennen? Das Format wurde vor ewigen Zeiten in Deutschland etabliert, gilt als Weltkulturerbe und wird immer frisch gehalten durch Protagonisten wie Jan Schmidt. Der gebürtige Wülfrather tourt mit seinem Lieblingsformat seit Jahren durch die Lande und macht jetzt wieder an seiner Lieblingsadresse in Mettmann halt.