Umbauarbeiten in Mettmann : Platanen ersetzen das alte Waschbrett

Mettmann Am Mittwoch, 30. Oktober, wurden die Platanen angeliefert, die künftig das Waschbrett ersetzen sollen.

(arue) Am Mittwoch, 30. Oktober, sind die Platanen für den Standort angeliefert worden, an denen vor einigen Monaten noch das „Waschbrett“ stand: Im Rahmen des Umbaus der Mühlenstraße wird auch dieser Platz zurzeit von Bauarbeitern neu hergerichtet. Behälter, in denen das Wurzelwerk Platz finden soll, wurden bereits eingelassen, jetzt werden die Bäume in den Boden versenkt. Nachdem der Bund der Steuerzahler ein neues, modernes Dach als Ersatz für das alte „Waschbrett“ als überteuert kritisiert hatte, hatte sich die Politik in Mettmann von dieser Version eines Unterstandes verabschiedet und einem Platanendach zugestimmt, wie es auch bereits vor der Galerie Königshof angelegt ist. Die Arbeiten an der Mühlenstraße und dem Platanendach sollen beendet sein, noch bevor die Vorbereitungen für den Blotschenmarkt beginnen.