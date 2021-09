Hinweisschilder kündigen die marode Fahrbahndecke mit Straßenschäden auf der L 239 an. Vor allem, weil an manchen Stellen die Bahn viel zu eng ist, kam es in der Vergangenheit zu vielen Unfällen. Das soll sich mit den Sanierungsmaßnahmen nun positiv verändern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)